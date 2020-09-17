Maske takmayan kadından polise küstah sözler!

Çorum'da denetimlere takılan bir kadın, ikinci cezayı yememek için kimliğini gizledi. Polislere bağırıp çağırmaya başlayan kadın hakaretler savurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum’da da maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında polis ekipleri kuralları hiçe sayan bir kadınla karşılaştı. Denetim kapsamında kendisini uyaran polislere hakaretler yağdıran kadın herkesi çileden çıkardı. Daha önce de ceza aldığı belirlenen kadının tekrar ceza yememek için kimliğini gizlemesi polisin dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine maske takmayan kadına ceza yazmak isteyen polis ekipleri kadının sözlü şiddetine maruz kaldı. Kadın; Saldıracak mısınız dövecek misiniz diye tepki gösterdi. İlgili şahın polislere bağırarak “Ne oldu ya Ne var Daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” şeklinde konuştu.

Hakkında işlem yapılan kadın ceza alarak evine gönderildi.