  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Maske takmayan kadından polise küstah sözler!
Yerel

Maske takmayan kadından polise küstah sözler!

Çorum’da açık alanda maske kuralına uymayan bir kadın, yakalandığı polislerden ceza yememek için “Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” diyerek küstahça cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-17 14:55:00 -
Maske takmayan kadından polise küstah sözler!

Çorum'da denetimlere takılan bir kadın, ikinci cezayı yememek için kimliğini gizledi. Polislere bağırıp çağırmaya başlayan kadın hakaretler savurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorum’da da maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında polis ekipleri kuralları hiçe sayan bir kadınla karşılaştı. Denetim kapsamında kendisini uyaran polislere hakaretler yağdıran kadın herkesi çileden çıkardı. Daha önce de ceza aldığı belirlenen kadının  tekrar ceza yememek için kimliğini gizlemesi polisin dikkatinden kaçmadı. Bunun üzerine maske takmayan kadına ceza yazmak isteyen polis ekipleri kadının sözlü şiddetine maruz kaldı. Kadın; Saldıracak mısınız dövecek misiniz diye tepki gösterdi. İlgili şahın polislere bağırarak “Ne oldu ya Ne var Daha yeni çıktım. Olay çıkarmayın. Neden yakalıyorsunuz? Saldıracak mısınız? Dövecek misiniz?” şeklinde konuştu.

Hakkında işlem yapılan kadın ceza alarak evine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar
Dünya

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'tan dünyayı şaşırtan karar

Libya Başbakanı Serrac, yaptığı açıklamada görevini ekim ayının sonunda devretmek istediğini ilan etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan önemli açıklamalar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs gündemine ilişkin Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Vatandaşları uyaran Bakan..
AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor
Gündem

AK Parti duyurdu: BELTUR'u parsel parsel peşkeş çekiyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Ak Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, BELTUR'un parsel pa..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı