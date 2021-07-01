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Yaşam Maske takmak zorunlu mu?
Yaşam

Maske takmak zorunlu mu?

Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz sonrası maske yasağı devam ediyor mu? 1 Temmuz ile yeni bir döneme giriş yapılıyor. Korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler aşılamanın hızlanması ve vaka sayılarındaki düşüşler nedeniyle genişletilmeye başlandı. Peki, Maske takmak zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-07-01 21:27:00 -
Maske takmak zorunlu mu?

Yeni normalleşme döneminde maske takma zorunluluğunun olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Maske yasağı kalktı mı? Maske takma zorunluluğu kalktı mı? Maske takmak zorunlu mu? Açık alanda maske takmak zorunlu mu? Maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte merak edilen tüm soruların yanıtları...

Maske takmak zorunlu mu?

Maske zorunluluğunun kalktığı bir çok ülkede delta varyantın etkin olması nedeniyle tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Aşıların her ne kadar delta varyantında da etkili olduğu açıklansa da ülkeler maske takma zorunluluğunu geri getiriyor..

Ülkemizde 1 Temmuz'da kısıtlamaların kalkması ile birlikte bir çok yasak rafa kalkarken, yeni dönemde maske takma zorunluluğu devam edecek. Şuan için konu hakkında güncel bir açıklama yapılmadı ve yayınlanan son genelgede de maske kullanımı hakkında yeni bir duyuru yok. Bu sebeple maske takma zorunluluğu 1 Temmuz'dan sonra da geçerli olacak.

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