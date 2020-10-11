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Yerel "Maske takın" diyen doktora bıçaklı saldırı
Yerel

"Maske takın" diyen doktora bıçaklı saldırı

İzmir'de maske takmayan kadın hastayı uyaran doktor, bıçaklı saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-10-11 08:59:00 -
"Maske takın" diyen doktora bıçaklı saldırı

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde görevli pratisyen hekim, acil bölümüne tedavi için gelen kadın hastaya iddialara göre, ‘maske takması’ yönündeki ikazının ardından kadının yanında bulunan kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Hastanenin Acil Travma Bölümüne ‘göğüs darlığı ve kalp rahatsızlığı’ sebebiyle tedavi amaçlı gelen Gizem B’ye müdahale eden pratisyen hekim Musa B., iddialara göre hastaya, ‘maske takması’ konusunda ikazda bulundu. Gizem B. de doktora, ‘ateşimi ölçmeden bana maske taktırmaya çalışıyorsun’ cevabını verdiği ileri sürülürken, bu sırada hastanın yanında bulunan kocası Özgür Ş’nin doktora önce hakaretler savurduğu ve ardından sedye önünde bulunan masayı kırdıktan sonra yanında bulunan bıçak ile doktora saldırdı.

Bıçaklı saldırının ardından doktor Musa B., polis ekiplerinden yardım istemek amacıyla ‘Beyaz Kod’ verirken, güvenlik görevlilerince olaya müdahale edildi. Şüpheli şahıslar ise hastaneden çıkmak üzereyken olay hakkında bilgilendirilen hastane polisi Salih A., tarafından şahıslar hastaneden çıkmak üzereyken Gizem A’dan suç aleti bıçağı teslim aldı. Polis tarafından takviye ekip istenmesi üzerine adrese gelen ekipler tarafından Gizem B., Özgür Ş'i ve Gizem B’nin babası Mehmet Ali G., yakalanarak gözaltına alındı.

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