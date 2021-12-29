Maske kullanımı sonrası o hastalıkta ciddi artış!

Cilt yenileme ve gençleştirme amacıyla uygulanan birçok anti-ageing tedavi yöntemi bulunduğunu dile getiren Medical Park Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, cilt sağlığını ve güzelliğini korumak için uyarılarda bulundu.

'Maske kullanımı deri egzamasını artırdı'

Pandemi sürecinde, virüslerden korunmak için maske kullanımının oldukça önemli hale geldiğinin altını çizen Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, maske kullanımın cildimizi nasıl etkilediği ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Maske kullandığımızda nefesimizi verirken oluşan nem, maskenin altında kalan ısıyı artırmakta ve artan nemle beraber cilt bariyeri bozulmaktadır. Buna bağlı olarak pandemi döneminde deri enfeksiyonlarını ve sivilce benzeri döküntüleri daha sık görüyoruz. Maske ipinin kulak arkasında temas ettiği alanda sürtünme nedeniyle oluşan deri egzamaları da bu dönemde artan bir diğer sorun. Özellikle alerjiye yatkın olan hassas ciltlerde deri egzamaları kulak çevresinde oluşuyor. Maske ile cilt bariyerinde küçük bozulmalar oluşmaya başladığında hızlı bir şekilde bir hekime başvurup gerekli önlem alınmazsa deri bariyeri bozulduğu için deride kuruluk ve pullanma artıyor.”



Maske kullanımında derideki kuruluk ve pullanmanın arttığına dikkat çeken Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, “Cildin temizliğini ve nem dengesini sağlamak için hassas ciltlere yönelik uygun bir temizleyici, tonik ve nemlendirici kullanılmalıdır. Bunun dışında herhangi bir tedaviye ihtiyaç varsa, hızlı bir şekilde başlanması gerekiyor” diye konuştu.



'beslenme şekli önemli'

Cilt için uygulanan detoks programlarının, cilde yapılan uygulamalara ek olarak bir beslenme programı ile gerçekleştirilebileceğini ifade eden Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, “Cilt için detoks yaparken dikkat edilmesi gerekenlerden en önemlisi, yediğimiz ve içtiğimiz gıdalara dikkat etmektir. İşlenmiş ve hazır gıdalara ara vermek son derece önemlidir. Günde en az 2.5 litre su içmek vücudun en temel detoksudur. Cilt detoksu vitamin ve mineralden zengin meyve ve sebzelerin düzenli tüketimini kapsar. Özellikle lifli meyve ve sebzelerin cildi güzelleştirdiği kanıtlanmıştır. Lahana, havuç, domates, kabak gibi farklı renkteki meyve ve sebzeler gün içinde tüketilmelidir. Özellikle cildin ihtiyaç duyduğu Omega 3 ve Omega 6 gibi yağları karşılamak için balık, ceviz, badem, fındık ve zeytinyağı tüketilmelidir” şeklinde konuştu.

Cilt yenileme ve gençleştirme amacıyla uygulanan birçok anti-ageing tedavi yöntemi bulunduğu vurgulayan Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, “Önemli olan yaşlanma sürecindeki sorunları doğru tespit edip, ihtiyaca yönelik tedaviler planlamaktır. Medikal cilt bakımı, botoks, dermal dolgu, peeling, lazer, altın iğne, radyo frekans, PRP, mezoterapi ve ip askı uygulamaları en sık tercih ettiğimiz tedavi yöntemleridir” ifadelerini kullandı.



Soğuk kış günlerinin genel sağlığımızın yanı sıra cildimizi de olumsuz etkileyebileceğine değinen Uzm. Dr. Hüseyin Hıra, “Yüz, el ve ayak derisinde gelişen şiddetli ve rahatsız edici kuruluk kış aylarında ciltte en sık karşılaştığımız sorundur. Kuruluk belirginleştiğinde cildin nem ve yağ dengesini kaybetmesi sonucunda ciltte kepeklenme, çatlama, kızarıklık, kaşıntı, egzama gibi sorunlar gelişebiliyor. Kış aylarında cilt kuruluğunun en önemli nedeni soğuk hava. Bunun dışında rüzgâr, oda içerisindeki sıcak ve kuru hava, cildi kurutan giysiler, uzun süreli sıcak duş almak, hamam ve saunalarda uzun süre kalmak, kese-lif ve cildi kurutucu hijyen ürünlerinin kullanımı da cilt kuruluğu riskini artırabiliyor. Bu risk faktörlerinden uzak durarak ve cilt tipinize uygun düzenli bir nemlendirici kullanarak cildinizin aşırı kurumasını engelleyebilir, soğuk havanın sebep olabileceği cilt hastalıklarından korunabilirsiniz” diyerek uyarılarını noktaladı.