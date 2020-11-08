Maske, kolonyadan sonra ultraviyole ürünlere el attılar

Göksel Çağlav Ankara

Kalitesiz merdiven altı üretilen maske, kolonya, dezenfektan ve temizlik ürünlerinin yanı sıra Sağlık ve Teknoloji Bakanlıkları tarafından test edilerek onaylanmış ürünlerin hemen hepsinin sahteleriyle vatandaşların canları ve malları hiçe sayılıyor. Fırsatçıların son gözdesi ise koronavirüsü öldüren ve genellikle hastane, diş hekimliği ve sağlık kuruluşlarında kullanılan, ultraviyole-C dezenfeksiyon lambaları oldu. Konuyla ilgili Akit’e konuşan Prof. Dr. M. Kemal Küçükersan, Uzakdoğu’dan ithal elden veya kalite kontrol sertifikaları olmayan bu lambalara dikkat çekerek, “UVC lambalar, tüm virüs, küf, mantar ve mikroorganizmaları yok eder. Körlüğe ve zararlı ışınlara karşı mutlaka insansız ortamda kullanılmalıdır. UVA ve UVB olanları sadece bakterilere etkilidir” uyarısını yaptı.