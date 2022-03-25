Maske dernekten, satış şirketten! Akit'in haberiyle ifşa olan Paw Guards paravan dernek kurdu

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Başıboş köpek terörü başta çocukları ve kadınları mağdur ederken, köpeklerin üzerinden milyonlar kazanan sözde 'hayvan' dernekleri ise yaralanmalardan ve ölümleri umursamıyor.

Başıboş köpeklerin sokakta tutmakta ısrar eden sözde 'hayvansever'lerin asıl meselesinin sokaktaki hayvanlar olmadığı, bir sosyal medya kullanıcısının ifşa etmesi ve Akit'in ise bunu haber yapmasıyla ortaya çıkmıştı.

Mamacı şirketten 'dernek' maskesi

Yöneticilerinin dolandırıcılıktan ve adam yaralamaktan sabıkalı olduğu ortaya çıkan ve sosyal medya üzerinden kendisini sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayan Paw Guards Pati Koruyucuları isimli şirket, haberimizle ifşa olmasının ardından 3 gün önce "Paw Guards Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği" isimli bir dernek kurduğu belirlendi.

Mama satarken şirket ismini kullanıyorlar

Sosyal medya hesabından dernek kurduğunu açıklayan Paw Guards isimli şirket, faaliyetlerine ise aynı şekilde devam ediyor.

Mama satışları yaparken şirketin adını kullanmaya devam eden Paw Guards, aynı isimle kurduğu derneği paravan yaptığı tespit edildi.

Paw Guards Pati Koruyucuları isimli sözde oluşumun paylaştığı sözde 'dernek sitesi'nde, mesafeli satış sözleşmesi ve iletişim bilgilerinde şirket isminin yazması dikkat çekti.

Yöneticisi dolandırıcılıktan sabıkalı

Buğra Gençkan'ın tek ortağı olduğu Paw Guards isimli şirketin Erkin Erdoğdu isimli yöneticisinin dolandırıcılık ve adam yaralamadan sabıkalı olduğu ortaya çıkmıştı.

Kendilerini sivil toplum kuruluşu olarak tanıtıyorlar

Sözkonusu şirketin, sosyal medya hesaplarından bugüne kadar kendisini sivil toplum kuruluşu olarak tanıtarak vatandaşlardan "bağış istemiyoruz ama mama alın" propagandasıyla kazanç sağladığı gün yüzüne çıkmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve MASAK ne zaman harekete geçecek?

Paw Guards isimli oluşumun topladığı milyonların nerelere aktarıldığı bilinmezken sözkonusu şirket ve yöneticileri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına mali suçlarla ilgili işlem yapan MASAK'ın ne zaman harekete geçeceği ise merak konusu oldu.