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Aktüel

Maske dağıtım timi arı gibi çalışıyor

Bilecik Belediye tarafından oluşturulan maske dağıtım ekipleri arı gibi çalışırken, hedefleri kentte girilmedik ev bırakmamak.

2020-04-29 15:51:20 -
Maske dağıtım timi arı gibi çalışıyor

Bilecik Belediye tarafından oluşturulan maske dağıtım ekipleri arı gibi çalışırken, hedefleri kentte girilmedik ev bırakmamak.


Bilecik Belediye Korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında içinde bir 5 adet maskenin bulunduğu ambalajlı paketleri mahalle mahalle dağıtıyorlar. Bilecik’teki 10 mahalleyi bitiren ve kendilerini maske timi olarak adlandıran ekip şuana kadar 30 bin haneye maske dağıttı.

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