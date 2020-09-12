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Yerel Maske cezası kesilen adamdan akılalmaz hareket
Yerel

Maske cezası kesilen adamdan akılalmaz hareket

Bursa'da maske takmadığı için 900 TL ceza kesilen yaşlı adam, polislerin yanından ayrılırken tekrar meskesini çıkarttı.

Yeniakit Publisher
2020-09-12 10:55:00 -
Maske cezası kesilen adamdan akılalmaz hareket

Türkiye'de koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Bu kapsamda Bursa'nın İnegöl ilçesinde polislerden maske takmadığı için ceza kesilen adamın yaptığı hareket ise 'pes' dedirtti. 

'Takmıyorum' diye bağırdı

İnegöl'de maske denetimleri esnasında maske takmadığı espit edilen Abdurrahman K. isimli vatandaşa maske takmadığı için ceza kesilmek istendi. Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince cebinden kimliğini çıkardı. Yaşlı adama 900 TL ceza kesildi. Ceza sonrası polise tepki gösteren yaşlı adam akılalmaz bir hareket geldi. Yarın kaymakama gideceğini söyleyen Abdurrahman K. polislerin yanından ayrılırken "takmıyorum” diye bağırarak maskesini çıkartıp yoluna devam etti.


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