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Yerel Maske cezası kesen polise skandal tehdit
Yerel

Maske cezası kesen polise skandal tehdit

Maske takmadığı için ceza yiyen şahıs, denetimdeki polise, “Senin ismini öğreneceğim” diyerek tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:17:00 -
Maske cezası kesen polise skandal tehdit

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

İstanbul’un Pendik ilçesinde de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların belirlenen kurallara riayet edip etmediğini kontrol etti. Memurlar, denetim sırasında maske takmadıkları belirlenen 3 vatandaşa toplamda 2 bin 700 TL ceza kesti.

Polisi tehdit etti

Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaşlardan biri, “Ödersem şerefsizim” diyerek akılamaz bir tepki gösterdi. Aynı şahıs, cezai işlemi uygulayan polis memurunu işaret ederek, “Senin ismini öğreneceğim” dedi. Hem maske takmayarak kendisinin ve insanların sağlığını tehlikeye atan hem de huzur ve güvenliği sağlamaya çalışan polise tehdit eden vatandaşın skandal tutumu pes dedirtti.

Söz konusu şahıs, ceza kağıdını yırtarak alandan uzaklaştı.

İlginç tepkiler

Maske takmadığı için polis ekipleri tarafından çevrilen bir başka vatandaş ise, memurun eline sert temasta bulundu. Polis memuru sakinliğini korurken, şahsa 900 TL ceza kesildi.

Bir başka vatandaş ise, telefonla konuştuğunu ve bu yüzden maskesini çantasına koyduğunu söyledi.

Bir diğer kişi ise, sigara içmek için maskesini indirdiğini belirtti. Şahıs, “Ceza yemişiz, sigara içmişiz. Şuradaki bütün insanlara bakın, keşke bu kadar duyarlı olsalar. Herkese ceza kesmiyorlar, hiçbir şey demiyorum” sözleriyle ekibe tepki gösterdi.

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