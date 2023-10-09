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Gündem MASİDAP'tan Filistin'e destek: Katil İsrail, Filistin'den defol
Gündem

MASİDAP'tan Filistin'e destek: Katil İsrail, Filistin'den defol

Yeniakit Publisher
2023-10-09 18:46:00 -
MASİDAP'tan Filistin'e destek: Katil İsrail, Filistin'den defol

MASİDAP Dönem Sözcüsü Halil Kallat, "Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

MANİSA Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP), Filistin'e destek açıklaması yaptı. MASİDAP Dönem Sözcüsü Halil Kallat, "Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçirmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz" dedi. 
MASİDAP tarafından, Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Filistin'e destek açıklaması yapıldı. Açıklamada 'Katil İsrail, Filistin'den defol', 'Zulme karşı direneceğiz' sloganları atıldı. Toplanan grup adına açıklama yapan MASİDAP Dönem Sözcüsü Halil Kallat, "Gazze'de ambargo ve abluka şiddetini artırmışken, sadece Filistinli kardeşlerimizin değil tüm Müslümanların izzeti her gün, her an çiğnenmeye devam ediyorken gerçekleşen bu operasyon, yalnız İsrail'e değil, dünyayı kana boğan tüm zalimlere verilmiş bir cevaptır. Bugünlerde yaşanan olaylar, neredeyse bir asırdır pençelerini Filistin topraklarına geçiren İsrail'in uyguladığı zulüm ve işgal politikasına karşı bir başkaldırıdır. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz" diye konuştu.
Açıklamanın ardından Filistinliler için edilen dua eden grup dağıldı.

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