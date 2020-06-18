MASFED’den oto galerilerine yönelik düzenlemeye destek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, yapılan yeni düzenlemeyle oto galerilerinin öncelikle toplu iş yerlerinde açılabileceğini belirterek, “Tapuda konut olarak görünen yerlerde oto galeri bulunmayacak. Böylece trafiğin yoğun olduğu semtlerde kümelenmiş oto galerilerinin ellerindeki bulunan LPG’li araçlar nedeniyle patlama ve yangın riski ortadan kalkacak, oto galerileri satılık araçlarıyla kaldırımları ve yolları işgal etmeyecek” dedi.

Bu yönetmelikle ikinci el otomotiv sektörünün önemli ölçüde düzene gireceğini ifade eden Erkoç, ikinci el araç satıcılarının düzenlemeden memnun olduğunu söyledi.

Erkoç, düzenleme sayesinde firmaların ticaretlerini daha çağdaş normlarda, daha nitelikli alanlarda yapacaklarına işaret ederek, şehir içinde apartman altlarında oto galeri açılamayacağı için vatandaşların şikayetlerinin de sona ereceğini dile getirdi.

Süre uzatılmasın

Türkiye’de araç ticaretinin önemli ölçüde ayaküstü alım satım yapanlar tarafından gerçekleştirildiğini, bunun da hem vergi kaybına hem de tüketici mağduriyetlerine sebep olduğunu belirten Erkoç, şunları kaydetti: “Yetki belgesi alma zorunluluğu ağustos ayına kadar uzatılmıştı. Bu sürenin tekrar uzatılmaması sektöre çeki düzen getirir ve kayıt dışılığın da önemli ölçüde kalkmasını sağlar. İlgili bakanlıklarımızdan bu sürenin tekrar uzatılmamasını talep ediyoruz.”