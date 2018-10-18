Ma’şeri vicdan adaletten yanadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, af teklifine ilişkin olarak “Tasarının ma’şeri vicdana uygun hale getirilmesi için çalışma başlatma talimatı verdim” şeklindeki açıklamasını Akit’e değerlendiren ilahiyatçılar ve STK Temsilcileri, “Ma’şeri vicdan bu noktada açıkça adaletten ve adaletin tecellisinden yanadır. Adaletin tecellisi de zalimin cezasını çekmesi ile olur” diye konuştular.

Yeni mazlumlar oluşturur

Devletin hem merhamet, hem de adalet boyutu olması gerektiğini belirten İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu Dr. İhsan Şenocak, “Efendimiz’in (S.A.S) ahlakının bir rahmet bir de azamet boyutu var. Efendimiz (S.A.S) insanları kucaklayan bir peygamber ama hırsıza da, milletin malına elini uzatana da cezasını uygulayan bir peygamber. Devletin merhamet ve adalet boyutu olması lazım. Adalet boyutu herkese hakkını vermektir. Herkese hakkını verme sürecinde mazlum olana, zalimden hakkını alıp iade etmek devletin görevidir. Devlet adalet boyutunda yapması gerekeni yapmaz, hak edene cezasını vermez ve dışarıya salar ise bu merhamet olmaz. Merhameti istismar yeni mazlumların oluşmasına sebep olur” dedi.

Zalim ceza çekmeli

28 Şubat zulmünden dolayı cezaevinde çok sayıda mahkum olduğuna işaret eden Şenocak, “Öte taraftan dini inancından dolayı 28 Şubat sürecinde cezaevlerine atılan bir sürü insan var. Bu insanları o günün şartlarında sorgulayan, yargılayanlar, bir kısmını hapse attıysa adalet bu kişilerin durumunu yeniden görüşmeyi gerektirir. Zalim, ahlaksız, ırz namus düşmanlarını serbest bırakmak onların yeni suçlara irtikal etmesine zemin hazırlar. Ma’şeri vicdan bu noktada açıkça adaletten ve adaletin tecellisinden yanadır. Adaletin tecellisi de zalimin cezasını çekmesi ile olur. İslam en ağır cezaları verir” ifadesini kullandı.

Kamu vicdanını zedeler

Anadolu Eğitim ve Davet Gönüllüleri Platformu Başkanı Turgay Aldemir ise, “Kişilere karşı işlenen suçlar kişisel haklardır. Bunlarla ilgili devletin bir af tasarısı yürütmesi kamu vicdanını zedeler. Suça karşı toplumda bu tür aflarla bağışıklık sistemi ortaya çıkıyor. Adeta bir teşvik sistemi ortaya çıkıyor. Eğer af düşünülecek ise çetelerin, ahlaksız toplulukların veya insanların akıl, nesil, can, mal ve din emniyetini tehdit edenler için değil, devletin kendisine karşı işlenen suçlar için, kişinin suç işleme potansiyeli ortadan kalkmış ise düşünülebilir. Bugün terör örgütlerinin aktiviteleri ülkemizin her kesiminde sürerken bunların affedilmesi bu çatışmaları güçlendirecektir. Bunun yerine cezanın suçla orantısının tartışılması gerekir” dedi.