Mascarpone peyniri nedir? Nasıl yapılır, kullanılır?

Mascarpone peynirinin 16. ve 17. yüzyılda İtalya’da meşhur olduğu bilinir. Tadını alanlar adeta kaymak ve krema kıvamında olduğunu, büyük bir beğeni ile ifade eder. Tatlılarda kullanıldığında nefis bir tat bırakır. Her ne kadar tiramisu ile kendini tanıtsa da, aslında İtalyan kahvaltılarını süsleyen bir peynirdir. İşte tarifi…

Malzemeler

400 ml krema

1 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı

Kalın tabanlı bir sos tenceresini su ile ıslatın. İçine kremayı ekleyin ve çok kısık ateşte kaynama noktasına gelinceye kadar pişirin. Termometreniz varsa 85 dereceye çıkmasını bekleyin.

Ateşten alın ve içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika kadar karıştırın. Ricotta (ya da lor) peynirinde olduğu gibi bir kesilme göremeyeceksiniz. 20 dakika kremanın soğumasını ve biraz kalınlaşmasını bekleyin. Tahta kaşığın arkasına aldığınız kremayı parmağınızla çizdiğiniz de ortada boşluk kalmalı kenarlardaki krema akmamalı.

Bir tülbent ya da benzeri mutfak bezine koyup, altına akan suyuna değmeden süzülebileceği bir kaba koyun ve buzdolabında 24 saat bekletin. 24 saatin sonunda hazırlarıyla aynı lezzet ve kıvamda mascarpone peyniriniz hazır olacak. Kullanmadan önce çırparak yumuşacık bir kıvama getirin. Kapaklı bir kap içinde buzdolabında 3-4 gün saklanabilir.