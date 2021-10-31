  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Mascarpone peyniri nedir? Nasıl yapılır, kullanılır?
Kadın - Aile

Mascarpone peyniri nedir? Nasıl yapılır, kullanılır?

Mascarpone peynirinin 16. ve 17. yüzyılda İtalya’da meşhur olduğu bilinir.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 23:42:00 -
Mascarpone peyniri nedir? Nasıl yapılır, kullanılır?

Mascarpone peynirinin 16. ve 17. yüzyılda İtalya’da meşhur olduğu bilinir. Tadını alanlar adeta kaymak ve krema kıvamında olduğunu, büyük bir beğeni ile ifade eder. Tatlılarda kullanıldığında nefis bir tat bırakır. Her ne kadar tiramisu ile kendini tanıtsa da, aslında İtalyan kahvaltılarını süsleyen bir peynirdir. İşte tarifi…

Malzemeler

  • 400 ml krema
  • 1 çorba kaşığı taze sıkılmış limon suyu

Hazırlanışı

Kalın tabanlı bir sos tenceresini su ile ıslatın. İçine kremayı ekleyin ve çok kısık ateşte kaynama noktasına gelinceye kadar pişirin. Termometreniz varsa 85 dereceye çıkmasını bekleyin.

Ateşten alın ve içine limon suyunu ekleyin ve 5 dakika kadar karıştırın. Ricotta (ya da lor) peynirinde olduğu gibi bir kesilme göremeyeceksiniz. 20 dakika kremanın soğumasını ve biraz kalınlaşmasını bekleyin. Tahta kaşığın arkasına aldığınız kremayı parmağınızla çizdiğiniz de ortada boşluk kalmalı kenarlardaki krema akmamalı.

Bir tülbent ya da benzeri mutfak bezine koyup, altına akan suyuna değmeden süzülebileceği bir kaba koyun ve buzdolabında 24 saat bekletin. 24 saatin sonunda hazırlarıyla aynı lezzet ve kıvamda mascarpone peyniriniz hazır olacak. Kullanmadan önce çırparak yumuşacık bir kıvama getirin. Kapaklı bir kap içinde buzdolabında 3-4 gün saklanabilir. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuyumculardan flaş karar: Yasaklanıyor
Ekonomi

Kuyumculardan flaş karar: Yasaklanıyor

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Hüseyin Çavuşculu, kuyumcu dükkanlarının raflarını süsleyen sahte altınların yasaklanacağ..
Mustafa Kemal'e 'secde' skandalları bitmek bilmiyor!
Gündem

Mustafa Kemal'e 'secde' skandalları bitmek bilmiyor! "Çocuklara bunu yaptıran geri zekalı.."

Geçtiğimiz yıllarda benzerlerine rastlanan küçük yaştaki öğrencilerin Mustafa Kemal’e ‘gösteri’ adı altında secde ettirilmesi olaylarına bir..
Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ABD ve Türkiye'den ilk açıklama
Gündem

Erdoğan-Biden zirvesi sonrası ABD ve Türkiye'den ilk açıklama

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "G20 Liderler Zirvesi" kapsamında ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme sona erdi. Yaklaşık 1 saat 10 dak..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay