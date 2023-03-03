'Masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' dediği için CHP'den ihraç edilmişti: Akşener bundan sonra torunlarına bakacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek ifadeler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediğini duyurdu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'isyan' etmeye çağırdı.

Bunun üzerine Meral Akşener'e bir tepki de CHP'li Yaşar Okuyan'dan geldi. Okuyan, Akşener’in 6’lı masayı dağıtması durumunda elindeki belgeleri açıklayacağını söylediği için CHP’den ihraç edilmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Okuyan, yaşananların üzerine, "Şimdi CHP’liler bugünleri öngördüğüm için beni arıyor. Akşener bundan sonra torunlarına bakacak." ifadelerini kullandı.