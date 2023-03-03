  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 'Masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' dediği için CHP'den ihraç edilmişti: Akşener bundan sonra torunlarına bakacak
Gündem

'Masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' dediği için CHP'den ihraç edilmişti: Akşener bundan sonra torunlarına bakacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in masayı dağıtması durumunda elindeki belgeleri açıklayacağını bildiren CHP’li Yaşar Okuyan, "Akşener bundan sonra torunlarına bakacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 19:04:00 -
'Masayı dağıtırsa belgeleri açıklarım' dediği için CHP'den ihraç edilmişti: Akşener bundan sonra torunlarına bakacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, zehir zemberek ifadeler ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemediğini duyurdu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 'isyan' etmeye çağırdı.

Bunun üzerine Meral Akşener'e bir tepki de CHP'li Yaşar Okuyan'dan geldi. Okuyan, Akşener’in 6’lı masayı dağıtması durumunda elindeki belgeleri açıklayacağını söylediği için CHP’den ihraç edilmişti.

Yeni Şafak'ın haberine göre; Okuyan, yaşananların üzerine, "Şimdi CHP’liler bugünleri öngördüğüm için beni arıyor. Akşener bundan sonra torunlarına bakacak." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener 6'lı Masa'yı resmen dağıttı
Meral Akşener 6'lı Masa'yı resmen dağıttı

Siyaset

Meral Akşener 6'lı Masa'yı resmen dağıttı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dikkat çeken 'Meral Akşener' açıklaması: İki tane füze fırlattı
Dikkat çeken 'Meral Akşener' açıklaması: İki tane füze fırlattı

Gündem

Dikkat çeken 'Meral Akşener' açıklaması: İki tane füze fırlattı

Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı
Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı

Gündem

Barış Yarkadaş, Meral Akşener'i hedef aldı

Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası Ahmet Davutoğlu apar topar harekete geçti
Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası Ahmet Davutoğlu apar topar harekete geçti

Siyaset

Meral Akşener'in 6'lı masadan ayrılması sonrası Ahmet Davutoğlu apar topar harekete geçti

Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...
Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...

Gündem

Destici'den bomba Meral Akşener açıklaması: Cumhur ittifakı ile hareket ederse...

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkınca düşman kesildiler! Halk TV'de Meral Akşener'e hakaret
Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkınca düşman kesildiler! Halk TV'de Meral Akşener'e hakaret

Medya

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkınca düşman kesildiler! Halk TV'de Meral Akşener'e hakaret

Akşener'in bombayı patlatmasının ardından HDP'den flaş karar!
Akşener'in bombayı patlatmasının ardından HDP'den flaş karar!

Siyaset

Akşener'in bombayı patlatmasının ardından HDP'den flaş karar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23