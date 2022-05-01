Masaya resti çeken Babacan gaza geldi

YENİ AKİT ANKARA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programı için gittiği Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Babacan, kendisine “TEDAŞ bugün köyümüzü bastı. Köyde iki fabrikamız var oradaki trafoları sökmek için geldiler ama halk sizin geleceğinizi söyleyince bırakıp gittiler. Sizin gelişinizin bile bize faydası oldu” diyen çiftçiye şunları söyledi:

‘‘Babacan sen bu işi nasıl yaptın’ diye sormuyorlar’

"Bu sorunları çözersek biz çözeriz. Bu iş bilenlerle oluyor; iş bilen kalmadı oralarda ama biz biliyoruz. Petrolün fiyatı 20 dolardan 150 dolara çıkmış; biz enflasyonu tek haneye indirmişiz zamanında. ‘Babacan sen bu işi nasıl yaptın’ diye hiç sormuyorlar."

‘Seçimi alalım gerisi kolay’

Viranşehir esnafı Babacan’a, artan fiyatlardan da dert yandı. Babacan, ‘Milletin alım gücü yok. İnsanların aldığı para elektrik, kira, doğal gaza gidiyor. Devlete çalışıyoruz. Sizden beklentimiz yüksek’ sözlerine ‘Yeter ki seçimi alalım, gerisi kolay” diye karşılık verdi.