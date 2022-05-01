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Siyaset Masaya resti çeken Babacan gaza geldi
Siyaset

Masaya resti çeken Babacan gaza geldi

Geçtiğimiz hafta HDP destekli altı benzemezin zoraki bir araya gelerek oluşturduğu masaya tekmeyi atarak seçimlere tek başlarına gireceklerini açıklayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Çözersek biz çözeriz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 15:16:00 -
Masaya resti çeken Babacan gaza geldi

 YENİ AKİT  ANKARA 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iftar programı için gittiği Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde vatandaşlarla sohbet etti. Babacan, kendisine “TEDAŞ bugün köyümüzü bastı. Köyde iki fabrikamız var oradaki trafoları sökmek için geldiler ama halk sizin geleceğinizi söyleyince bırakıp gittiler. Sizin gelişinizin bile bize faydası oldu” diyen çiftçiye şunları söyledi:

‘‘Babacan sen bu işi nasıl yaptın’ diye sormuyorlar’

"Bu sorunları çözersek biz çözeriz. Bu iş bilenlerle oluyor; iş bilen kalmadı oralarda ama biz biliyoruz. Petrolün fiyatı 20 dolardan 150 dolara çıkmış; biz enflasyonu tek haneye indirmişiz zamanında. ‘Babacan sen bu işi nasıl yaptın’ diye hiç sormuyorlar."

‘Seçimi alalım gerisi kolay’

Viranşehir esnafı Babacan’a, artan fiyatlardan da dert yandı. Babacan, ‘Milletin alım gücü yok. İnsanların aldığı para elektrik, kira, doğal gaza gidiyor. Devlete çalışıyoruz. Sizden beklentimiz yüksek’ sözlerine ‘Yeter ki seçimi alalım, gerisi kolay” diye karşılık verdi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Açtırmayınvayramlık ağzımı ulan niye trafolarınızı söküyörlar çünkü alayınız kaçak elektrik yakıyorsunuz ve parasını bizden alıyorlar ,yalan deyin hemen ispat edeyim

Umuda

Babacan Ekonominin başındayken döviz bolluğu varken ve 1,78 iken merkez bankasını döviz doldursaydın lüks tüketime ithalata değilde şimdiki gibi yatırıma dışardan aldıklarımızın yurt içinde üretimine ağırlık verseydin şimdi bu sıkıntıların yarısı yaşanırdı.Ama bu işi yabancı aparatları yapamazdı
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