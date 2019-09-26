Masasındaki son anketi paylaştı! "Bizden bir miktar Davutoğlu'na gidiyor"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, masasındaki son anket bilgilerini paylaştı. Parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisiyle ilgili elindeli bilgileri paylaşan Akşener, çeşitli iddialarda bulundu. Akşener, İYİ Parti'den Davutoğlu'nun partisine bir miktar oy gideceğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, HaberTürk'te konuştu.

"Davutoğlu'nun partisine oy gidiyor"

İYİ Parti'den Davutoğlu'nun partisinde "bir miktar" oy gittiğini savunan Akşener, "Bizden ufak bir miktar oy Davutoğlu'na gidiyor. CHP'den de ilginç bir durum var. Yüzde 3 CHP'ye oy vermiş seçmen bize gelmiş. 1.5'sa AKP'ye son iki seçimde oy vermiş seçmen. Bugün 11.6 oyumuz var. Sayın Babacan'a, kuracağı partiye gitmiyor. AKP'den MHP'ye kayan seçmenin bir kısmı Babacan'a bir kısmı da Davutoğlu'na gidiyor." iddiasında bulundu.

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