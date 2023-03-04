Masanın dağılması sonrası CHP'den bomba itiraf: Moral bozukluğu var
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'dan ayrıldıklarını açıkladı. CHP'li Gürsel Tekin, yaşanan son gelişmelerin 6'lı Masa destekçilerinin moralini bozduğunu itiraf etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığını desteklemeyerek Altılı Masa'yı dağıttı.
CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, yaşanan gelişmelerin 6'lı Masa destekçilerinin moralini bozduğunu itiraf etti. Tekin, "Tabii ki bir psikolojik moral bozukluğu var. Bir yıldır hazırlanmışsınız günün sonunda böyle bir manzarayla insanların morali bozulabilir" şeklinde konuştu.