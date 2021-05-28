'Maşallah' dedirtti! Torun Tayyip hafız oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camii açılışını gerçekleştirdikten sonra Ayasofya'ya geçti. Cumhurbaşkanı, düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yılın sonunda yapımı tamamlanan Taksim Camii'ni açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından bir konuşma gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı, konuşmanın ardından Ayasofya Camii'ne geçti.
Torunu hafızlığı tamamladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da hafızlığını tamamlayarak icazet belgesini aldı.
Programa; TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.
Bilal Erdoğan'ın oğlu
Reyyan-Bilal Erdoğan çiftinin iki çocuğundan biri olan Ömer Tayyip, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum sırasına göre 2. torunu. Ömer Tayyip, 2007'nin Eylül ayında dünyaya geldi ve şu anda 13 yaşında.