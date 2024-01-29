Maşallah: Aylardır süren bombardımana rağmen Hamas'a ait tünellerin yüzde 80'i...

Wall Street Journal'ın haberine göre 114 gün süren çatışmaların ardından Hamas'ın Gazze'nin altındaki tünel sisteminin yüzde 80'i hala sağlam kalmış durumda.

İsrail'in, tünelleri yok etme çabalarının başarısız olduğunu ve İsrail'in, Gazze savaşındaki ana hedefinin sekteye uğradığını söyleyen ABD'li ve İsrailli yetkililere göre, "Hamas'ın devasa tünellerinin yüzde 80'i hâlâ sağlam."

Amerikan The Wall Street Journal gazetesi, İsrailli yetkililerin, Hamas'ın tünelleri kullanma kabiliyetini engellemenin, İsrail'in üst düzey Hamas liderlerini tutuklama ve esirleri serbest bırakma çabalarının önünde büyük bir engel haline geldiğini söylediğini bildirdi.

Habere göre, İsrailli yetkililer, Hamas tünellerini bulmak ve yok etmek için hastanelere ve diğer önemli altyapılara saldırılar düzenlediklerini söylediler.

İsrail, Hamas tünellerini yok etmek için, büyük miktarda Akdeniz deniz suyunu bu tünellere akıtacak su pompaları kurmak, tünelleri hava saldırıları ve sıvı patlayıcılarla yok etmek, köpekler ve robotlarla arama yapmak, tünel girişlerini tahrip etmek ve yüksek eğitimli askeri personelle tünellere operasyon gerçekleştirmek gibi çeşitli yöntemler kullandı.

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Wall Street Journal'a göre, ABD'li ve İsrailli yetkililer, Gazze'nin altında kaç kilometrelik tünel olduğunu tam olarak tahmin edememeleri nedeniyle tünel yıkımının boyutu hakkında doğru bir değerlendirme yapamıyorlar.

Ancak ABD'li ve İsrailli yetkililer, Hamas'ın tünellerinin yalnızca yüzde 20 ila 40'ının hasar gördüğünü veya kullanılamaz hale geldiğini tahmin ediyor ve ABD'li yetkililer, bu tünellerin çoğunun Gazze'nin kuzeyinde olduğunu söylüyor.

Eski ABD Savunma Bakan Yardımcısı Yardımcısı ve emekli bir CIA Paramiliter Operasyon Görevlisi ve ABD Deniz Piyade Subayı Mick Mulroy, Hamas'ın tünelleri hakkında şunları söylüyor: "Hamas'ın stratejisi tüneller etrafında dönüyor, bu, onların ağırlık merkezi. Savaş alanını İsrail ordusuyla ile aynı seviyeye getirmek için tünellere ihtiyaçları vardı."

Gazeteye göre, Gazze'nin altında Hamas tarafından kullanılan tünellerden oluşan bir labirent, İsrail rejimin Gazze'deki kara saldırısını zorlaştırıyor ve karmaşık hale getiriyor.

İsrailli yetkililer, esirlerden bazılarının Han Yunus'un altındaki tüneldeki komuta merkezinde bulunduğunu söylüyor. İsrailli bir askeri yetkili de Hamas'ın Gazze'deki üst düzey lideri Yahya Sinvar'ın da burada saklandığını iddia ediyor.

Han Yunus'taki komuta merkezine yapılacak saldırının esirlerin hayatlarını tehlikeye atacağını vurgulayan eski İsrailli yetkililer ve askeri analistler, Tel Aviv'in, Sinvar'ı öldürmekle Hamas'ın elinde bulunan geri kalan esirlerin bir kısmının veya tamamının serbest bırakılmasını müzakere etmek gibi bir ikilemde kaldığını söylüyorlar.

İsrailli yetkililerden biri de şunun altını çiziyor: "Görev çok zor, yavaş ve büyük bir dikkatle yürütülüyor. Bu, küresel düzeyde görülmemiş bir şehir savaşı."

Wall Street Journal, Sinvar'ın ve diğer esirlerin yerlerini tespit etmenin bile çok zor bir iş olduğuna dikkat çekiyor. Haberde İsrail'in, 2011'de Gazze'deki esir İsrail askeri Gilad Şalit'in serbest bırakılması için Hamas'la yaptığı anlaşmayı sağlayan İsrailli müzakerecilerden biri olan Gershon Baskin’in, İsrail'in yıllardır Sinvar'ın nerede olduğunu bilmediğini söylediği aktarılıyor.

Gershon Baskin, "Buranın İsrail'in arka bahçesi olması inanılmaz, ancak çok az bilgiye sahipler" diyor.