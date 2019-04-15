Osmaniye Belediyesi, 4. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında ilkokullar arasında “Osmaniye Masal Park’ta Masal Anlatma” yarışması düzenlendi.

Osmaniye Belediyesi’nden yapılan açıklamada, 4. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Oyuncakları Festivali kapsamında düzenlenecek Osmaniye Masal Park’ta Masal Anlatma Yarışması için okulların kendi bünyelerinde yaptıkları ön yarışma ile okullarını temsil edecek birincileri belirleyeceği bildirildi.

Açıklamada yarışmanın 2 Mayıs Perşembe günü Osmaniye Masal Park açık hava sahnesinde gerçekleştirileceği duyurulurken, okulların birinci seçtikleri öğrencilerin belgelerini 30 Nisan 2019’a kadar Osmaniye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne göndereceği kaydedildi.

Yarışma sonunda birinciye 150 TL değerinde kitap hediye çeki ve 3 aylık sınırsız Masal Park kullanım bilekliği, ikinciye 100 TL değerinde kitap hediye çeki ve 2 aylık sınırsız Masal Park kullanım bilekliği, üçüncüye ise 50 TL değerinde kitap hediye çeki ve 1 aylık sınırsız Masal Park kullanım bilekliği hediye edilecek.