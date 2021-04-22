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Gündem MASAK, Thodex'in tüm şirket hesaplarına bloke koydu
Gündem

MASAK, Thodex'in tüm şirket hesaplarına bloke koydu

MASAK, Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke koyduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 17:02:00 -
MASAK, Thodex'in tüm şirket hesaplarına bloke koydu

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.

MASAK hesaplara bloke koydu

Yapılan açıklamada Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ve şirketi hakkında inceleme başlatıldı. MASAK tarafından söz konusu olayda adı geçen firma ve hesaplar hakkında inceleme başlatıldı.

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