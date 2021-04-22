MASAK, Thodex'in tüm şirket hesaplarına bloke koydu
MASAK, Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke koyduğunu duyurdu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Thodex'in Türkiye'de finansal kuruluşlarda bulunan hesaplarına dün itibarıyla bloke koydu.
MASAK hesaplara bloke koydu
Yapılan açıklamada Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer ve şirketi hakkında inceleme başlatıldı. MASAK tarafından söz konusu olayda adı geçen firma ve hesaplar hakkında inceleme başlatıldı.