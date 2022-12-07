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Dünya ‘Masada olmazsanız mönüde olursunuz’
Dünya

‘Masada olmazsanız mönüde olursunuz’

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’ten siyasi hayata yönelik çok çarpıcı bir tespit geldi...

Yeniakit Publisher
2022-12-07 15:25:00 -
‘Masada olmazsanız mönüde olursunuz’

Arnavutluk’taki Avrupa Birliği-Batı Balkanlar Zirvesine katılmak için Tiran’da bulunan Sırp lider önemli ifadeler kullandı. Tiran’daki zirveye katılıp katılmama noktasında ikilem yaşadığına işaret eden Vucic, görev arkadaşlarıyla yaptığı görüşmeler neticesinde Tiran’da olduğunu söyledi. Vucic, Sırbistan’ın AB üyelik yolunda ilerlemeye devam edeceğini belirterek, “Tiran’a AB ve bölge liderlerinin görüşlerini almak ama aynı zamanda Sırbistan’ın ne düşündüğünü söylemek için geldim. Masada olmak her zaman daha iyidir, yoksa mönüde olursunuz” diyerek kimseye koz vermeyeceklerini belirtti.

Bir gazetecinin “Rusya’ya yaptırım uygulayacak mısınız?” sorusna Vucic, “Sırbistan bağımsız bir ülke. Yaptırım söz konusu olunca AB’nin bizden beklediği şeylerin farkındayız. Ancak 1999’da Sırbistan’ın da toprak bütünlüğüne saldırıldı” cevabını vererek yaptırıma katılmayacaklarını ima etti.

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