"Masa" patladı "Kasa" iftirası hortladı... Kemal'den gece yarısı narkozu

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı Masa'dan resmen ayrıldı. Masanın dağılması sonrası muhalefet cephesinde ortalık yangın yerine dönerken Kemal Kılıçdaroğlu, 418 milyar dolar iftirasını yeniden piyasaya sürerek krizi unutturma ve yandaşlarını uyutma peşine düştü.

6'lı Masa'da yaşanan krizi unutturmak için dikkatleri başka bir yöne çekmeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı Twitter hesabından "418 milyar" dolar paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"418 milyar dolar ile ilgili çok kararlı olduğumun tekrar altını çizmek isterim. Her kuruşu bu milletin insanlarına geri verilecek. Kim olduğunuz, nasıl düşündüğünüz, kime oy verdiğinizin hiçbir önemi yok; bu para sizin, hakkınızı alacaksınız."



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Kılıçdaroğlu geçtiğimiz haftalarda hazineden 418 milyar dolar çalındığını tespit ettiklerini ve bu nedenle suikast tehdidi aldıkları yalanını ortaya atmıştı.