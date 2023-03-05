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Siyaset Masa dışına itilen İYİ Parti'de kafa karışıklığı! Şimdi de birlik çağrısı yapıldı
Siyaset

Masa dışına itilen İYİ Parti'de kafa karışıklığı! Şimdi de birlik çağrısı yapıldı

Şehidin bacısına küfür eden Lütfü Türkkan’dan İyi Parti’yi CHP’nin masasına meze yapma çağrısı geldi. Yaklaşık 1,5 yıl boyunca Türkiye'de siyaset gündemini meşgul eden ve geçtiğimiz günlerde dağılan 6'lı masada kafa karışıklığı devam ediyor. İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın paylaştığı son mesaj şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 23:37:00 - 2023-03-06 00:02:30
Masa dışına itilen İYİ Parti'de kafa karışıklığı! Şimdi de birlik çağrısı yapıldı

Şehidin bacısına küfür eden Lütfü Türkkan’dan İyi Parti’yi CHP’nin masasına meze yapma çağrısı geldi.

Argo konuşmaları ve kızının şampanya patlatması ile ünlenen İyi partili milletvekili Lütfü Türkkan İyi Partiyi CHP’nin kuklası yapmak için hadisi şerif istismarına soyunması tepkilere sebep oldu.

6'lı masanın 13. toplantısında çıkan kavgayla siyaset ortamı da alevlendi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklaması İYİ Parti'yi masanın dışına itti.

Türkiye depremin yaralarını sarmak için çabalarken masa etrafında toplanan partiler çıkarlarını korumak için birbirlerine sert sözlerle yüklendi.

"Birlikte rahmet vardır"

Masa dışına itilen İYİ Parti'den sert açıklamalar gelirken İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın attığı tweet şaşırttı. Türkkan, "Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.
Sakin olmak gerek." Hadisi şerîfini paylaşarak masaya göz kırptı.
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