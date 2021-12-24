Masa başı çalışanlar için omurga sağlığı

Masa başı çalışanlarda uzun süre hareketsiz kalma sonucunda sırt ve bel ağrısı gibi problemler görülebilir.

Uzun süre masabaşında pozisyon değiştirilmeden çalışmanın başta omurga sorunları olmak üzere birçok kas-iskelet hastalığını tetiklediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, “Bu kişilerde boyun, sırt ve bel ağrıları, boyunda veya belde düzleşme, boyun ve bel fıtığı, dirsekte ulnar sinir tuzaklanması, el bilekte karpal tünel sendromu gelişebilir” dedi.

Masa başı çalışanlar

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Can, masa başı çalışanları bekleyen omurga sorunlarına karşı dikkat çekti. Dr. Öğr. Üyesi Can, “Uzun süre masa başında pozisyon değiştirilmeden çalışmak başta omurga sorunları olmak üzere birçok kas-iskelet hastalığını tetiklemektedir. Bu kişilerde boyun, sırt ve bel ağrıları, boyunda düzleşme, belde düzleşme, boyun ve bel fıtığı, dirsekte ulnar sinir tuzaklanması, el bilekte karpal tünel sendromu gelişebilir.

Ofis ergonomisinin uygunsuzluğu ve gerekli dinlenme aralıklarının verilmemesi sonucu daha çok aşırı kullanıma bağlı olarak, çalışma pozisyonu kaynaklı kas, iskelet sorunları görülmektedir. Bu sorunları gidermekteki en önemli adım doğru ofis ergonomisinin sağlanmasıdır. Aksi takdirde bu hastalıklar tedavi edilse de tekrarlayacaktır. Kişiler çalışma ofisini kendi fiziksel özelliklerine göre düzenlemeli, belli aralıklarla molalar vermeli, basit egzersizler yapmalıdır” diye konuştu.

Öncelikle işyeri ergonomisini kişinin fiziksel özelliklerine göre düzenlemek gerektiğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Can, şöyle devam etti: “Ayakta dururken koltuğun oturma yerinin en yüksek noktası diz kapağı seviyesinin altında olmalıdır. Muhakkak otururken sırtın doğal kavsini destekleyecek şekilde sırt desteği kullanılmalıdır. Koltuğun masaya yanaşmasını engellemeyecek şekilde, dirsekleri baskıyı azaltmak için yumuşak bir malzemeden kolçak olmalıdır. Koltukta otururken kalça, diz ve ayak-bilek 90 derece pozisyonda olmalıdır. Çalışma pozisyonuna her 10 dakikada bir 30 saniye ara vermek gerekir. 2 saatte bir de 15 dakika ara vermek gerekir. Çalışma masasının yüksekliği dirsek hizasında olmalıdır. Eğer masa ayarlanamıyorsa koltuk yüksekliği artırılarak ayak desteği kullanılabilir. Klavye önkol ile aynı düzeyde bulunmalıdır. Dirsek ve el-bilek altına koruyucu pedler kullanılabilir. Monitör gözlerden en az 65 cm uzaklıkta bulunmalı, ekran gözün yatay görme hizasından 15-50 derece açıları arasında bulunmalıdır. Ofis çalışanlarında çalışma ortamında doktorunuzun size önereceği postür egzersizleri, germe egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapılabilir.”

Kulaktan dolma bilgilerle hareket edilmemesi gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Can, “Bu problemlerle karşılaşan kimseler kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek yerine muhakkak bir fizik tedavi hekimine başvurmalıdır. Çevrelerinden duydukları, internetten gördükleri eksik bilgilerle hareket etmek kendilerine faydadan çok zarar verebilir. Son olarak masa başı çalışan kişilere tavsiyelerimiz; uyku hijyenine dikkat ederek yeterli ve kaliteli bir uyku almaları, işlenmiş gıdalardan, fazla kafeinden ve sigaradan uzak durarak sağlıklı bir beslenme düzeni oluşturmalarıdır. Bunların yanı sıra ofisteki çalışma şartlarını uygun şekilde yeniden düzenlemeleri, mola ve egzersizleri hayatlarından eksik etmemelerini önermekteyiz” şeklinde konuştu.

Omurga ağrısı neden olur?

Sırt ağrısının nedenleri skolyoz ve kifoz gibi omurga eğrilikleri, kalp rahatsızlıkları, tüberküloz, mide, yemek borusu, safra kesesi ve pankreas bezinin hastalıkları veya tümörleri olabilir. Ayrıca omurga tümörleri de sırt ağrısı nedenlerindendir.