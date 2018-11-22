Marulun faydaları saymakla bitmiyor

Günlük marul tüketimi cildin ihtiyaç duyduğu canlandırıcı etkili A vitamininin yüzde yüzünü karşılar. Bunun yanında zengin potasyum içeriği ile de kan dolaşımının sağlıklı biçimde devam etmesini sağlayarak cilde diri bir duruş verir.

E ve C vitamini içeriği ile cildi zararlı güneş ışıklarından ve katarakt hastalığına yakalanma riskinden korur. Ayrıca doğal bir nemlendirici olan marul, kış aylarında kuruyup pul pul dökülen cilde parlaklık ve nem verir, gözenekleri açar.

SAÇ SAĞLIĞINDA ETKİNDİR

Cilde yaptığı katkı ile dikkat çeken marul, saç sağlığı için de çok faydalıdır. Marul, saç uzamasını hızlandırır ve düzenli olarak içilen marul suyu, saç köklerini besler ve saç sağlığını korur.

MİKROPLARDAN KORUR, İLTİHABI ÖNLER

Marul, lateks adı verilen bir tür meyve sütü içeriği sayesinde, antimikrobiyal özellikler sunmaktadır. Antimikrobiyal etkileri olan marul, birer antimikrobiyal biyokimyasallardan olan, terpenler ve kardenolitler ile glukanaz enzimlerine sahip olan bir sebzedir.

C vitamini içeriği ile doğal bir anti oksidant olan marul, düzenli olarak tüketildiğinde, vücutta enfeksiyona sebep olan faktörleri vücuttan temizler.

Marul anti iltihap özellikleri yapısında bulunduran bir sebzedir ve iltihap oluşumunu önlemeye yardımcı olmaktadır. Marul, iltihap oluşumunu önlediği gibi, eğer bir iltihabik durum var ise, onun iyileşmesine de yardımcı olmaktadır.

KİLO VERMEYE YARDIMCI OLUR

Diyet listelerinin vazgeçilmez maddesi bol yeşilliktir. Marul da sindirim üzerinde yaptığı etkiler ve midede büyük bir hacme sahip olarak kilo vermeye yardımcı olur. Çok düşük kaloriye sahip olan marul, ideal diyet yiyeceklerinden bir tanesidir.

KALP SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Marul kolesterolü oksitleyerek ve arterleri güçlü tutarak kalp sağlığında rol oynayan iki antioksidan olan A vitamini ve C vitamini de sağlar. Bu antioksidanlar plak oluşturan arter duvarlarında birikimi önlemeye yardımcı olur. Ayrıca kan akışını artırırlar ve kan pıhtılarını, kalp krizi ve inmeyi önlemeye yardımcı olurlar.

KEMİK SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ

K vitamini içeriği zengin olan marul, kemik ve kemik metabolizması üzerinde oldukça etkilidir. Kas ve kas sistemini koruyan marul, kemik hücresi gelişimini olumlu yönde etkiliyor

ALZHEİMER ETKİLERİNİ AZALTIR

K vitamini bakımından zengin bir kaynak olan marul, sinir hücrelerinin zarar görmesini engeller ve özellikleri Alzheimer hastalığının etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Marul beyin sağlığını destekler ve zihni canlandırmaya yardımcı olur.