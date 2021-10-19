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Kadın - Aile Marul sarma nasıl yapılır? Maruldan sarma olur mu?
Kadın - Aile

Marul sarma nasıl yapılır? Maruldan sarma olur mu?

Marul sarma tam ölçülü | Salatalarda kullanılan maruldan sarma yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki, maruldan sarma nasıl yapılır? Tam ölçülü marul sarma | Yoğurtlu marul sarma tarifi

Yeniakit Publisher
2021-10-19 15:11:00 -
Marul sarma nasıl yapılır? Maruldan sarma olur mu?

Farklı ve leziz bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, tam kıvamında marul sarma tarifi

Marul sarma tarifi

Malzemeler:

  • 2 büyük marul
  • Yarım kase ince bulgur
  • Yarım kase yarma
  • 3 adet domates
  • 1 adet soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 adet sivri biber
  • Yarım yemek kaşığı salça
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı sıvıyağ
  • Tuz
  • Pul biber

Üzeri için:

  • 1 kase sarımsaklı yoğurt
  • Tereyağı
  • Pul biber

Marul sarma nasıl yapılır? Maruldan sarma olur mu?

Öncelikle marul yapraklarının ortada bulunan kalın damarlarını ayırın ve bir yaprağı uzunlamasına ikiye ayırın.

Bir tencereye sıcak su alın ve marulları birkaç dakika kaynatın.

Marulları güzelce çevirip ocağın altını kapatın.

Marulların yırtılmaması için hemen süzmeniz çok önemli.

Bir kabın içerisinde doğranmış soğanı, biberi, domatesi, maydanozu, salçaları, bulguru, yarmayı, sıvıyağı ve baharatları ilave edip güzelce karıştırın.

Tencerenin altına kestiğiniz marul damarlarını koyun.

Marulların içerisine harçtan ekleyip sarın.

Sarma işi bitince 1,5 kase sıcak suyu tencereye ilave edin.

Sarmaların üzerine tabak kapatın.

Tencerenin kapağını kapatın ve sarmayı kısık ateşte pişmeye bırakın.

Sunum aşamasında sarmaların üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin.

Son olarak tereyağında pul biber kızdırıp yoğurdun üzerine gezdirin.

Afiyet olsun.

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Kadın budu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi

Kadın - Aile

Kadın budu köfte nasıl yapılır? Tam ölçülü kadın budu köfte tarifi

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