"Martın sonu bahar olmayacak" Sosyal medya üzerinde yürüttükleri platformda hava tahminleri yapan meteorologlar, baharın beklendiği şu günlerde soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

Sosyal medya üzerinde yürüttükleri platformda hava tahminleri yapan meteorologlar, baharın beklendiği şu günlerde soğuk hava dalgasının etkili olacağını duyurdu.

Sosyal medya Facebook üzerinde ’Severe Weather Turkey’ isimli grupta bir araya gelen meteoroloji uzmanları mart ayı sonu için soğuk hava dalgasının etkili olacağını savundu. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde sıfır dereceye yakın seviyelere ineceğini kaydeden uzmanlar uyarıda bulundu.

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