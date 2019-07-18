Martin Skrtel 1 yıl daha Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak savunmacı Martin Skrtel, başka takımlardan beklediği teklifi alamadığı için 1 yıl daha sarı-lacivertli formayı giyecek.18 Temmuz 2019 Perşembe 13:15
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Slovak savunmacı Martin Skrtel, başka takımlardan beklediği teklifi alamadı.
Başakşehir ile bir görüşme gerçekleştiren Skrtel kararını verdi. Tecrübeli oyuncu, Sarı-Lacivertliler’e mesaj göndererek 1 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiğini bildirdi.
Ersun Yanal’ın da kalmasını istediği 34 yaşındaki stoperin İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
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