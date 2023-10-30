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Yaşam Martı sürüsü dronla böyle görüntülendi
Yaşam

Martı sürüsü dronla böyle görüntülendi

Yeniakit Publisher
2023-10-30 09:54:00 -

Kahramanmaraş'ta martı sürüsü dronla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta baraj göleti etrafında uçan yüzlerce martı dron ile görüntülendi.

Onikişubat ilçesinin Sır Barajı Göleti çevresinde uçan martılar görsel şölen oluşturdu. Mevsim geçişinin yaşanması ile beraber farklı bölgelere göç eden martılar baraj göleti çevresinde görüntülendi.

Yüzlerce martı baraj göleti üzerinde süzülürken, o anlar dron kamerası ile kaydedildi. Sürü halinde uçan martılar bir müddet sonra gözden kayboldu.

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