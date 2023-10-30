Martı sürüsü dronla böyle görüntülendi
Kahramanmaraş'ta martı sürüsü dronla görüntülendi.
Kahramanmaraş'ta baraj göleti etrafında uçan yüzlerce martı dron ile görüntülendi.
Onikişubat ilçesinin Sır Barajı Göleti çevresinde uçan martılar görsel şölen oluşturdu. Mevsim geçişinin yaşanması ile beraber farklı bölgelere göç eden martılar baraj göleti çevresinde görüntülendi.
Yüzlerce martı baraj göleti üzerinde süzülürken, o anlar dron kamerası ile kaydedildi. Sürü halinde uçan martılar bir müddet sonra gözden kayboldu.