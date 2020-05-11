Martı adası kuluçka dönemine girdi

Adıyaman’ın Samsat ilçesi kıyılarına yakın Atatürk Baraj Göleti’ndeki Martı Adası’nda, martının bıraktığı yumurtalar nedeniyle adım atacak yer kalmadı.

İsmini martılardan alan Martı Adası, her yıl binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Atatürk Barajı’nın keşfedilmemiş doğal güzelliklerinden birisi olan Martı Adası, hassas günlerinden birisini yaşıyor. Üreme döneminde olan martılar adada bulunun otluk ve taşlık olana yuva yaparak yumurta bıraktı. Martı adasındaki yumurtalar nedeniyle yürümek neredeyse imkansız hale geldi. Dişi ve erkek martılar tarafından adaya çevredeki bitkilerden geniş koloniler halinde yapılan yuvalarda genellikle 3 yumurta yer alıyor. Yumurtaları kuluçkaya bırakan martıların yavrularının 4 haftanın sonunda yumurtayı çatlatarak dünyaya gözlerini açması bekleniyor.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat ve gazeteciler adaya çıktığında binlerce kuş adadan uçtu. Yumurtaların bulunduğu adaya yabancıların geldiğini gören martılar büyük gürültü çıkarttı. Başkan Fırat, yaklaşık 3 bin metrekarelik alana sahip ada ile ilgili turist çekecek projeleri olduğunu dile getirdi. Başkan Fırat, “Samsat ilçesi Atatürk Baraj Göletine kıyısı olan ve yarım adadır. Atatürk Baraj Göleti’nde doğal çok sayıda koy ve küçük adacıklar var. Bunlardan bir tanesi de Martı Adası’dır. Bu martılar Samsat Belediyesinin koruması altındadır. Samsat Belediye olarak bu martıları korumakla görevliyiz. Çünkü belediye olarak ilçe merkezinde hayata geçirdiğimiz projelerimizin bir parçadır. Martıları, gezi teknemiz, arabalı feribotumuz, millet bahçemiz, lokantamız, yüzme havuzu ve bölge illerinde bile bulunmayan ’zıpline’ projemizin bir parçası olarak düşünüyoruz. Doğaseverleri, maceraperestleri ilçemize çekmek istiyoruz. Temennimiz ilçemize gelen misafirlerimiz çaylarını yudumlarken, yemeklerini yerken martıları besleyecekler. Teknelerle gezi turları düzenleyeceğiz” diye konuştu.