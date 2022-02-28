Balıkseverler mart ayında en leziz balığın hangisi olduğunu, tezgahlarda en çok hangi balığın bulunduğunu araştırmaya başladı. Peki, mart ayında hangi balık yenir?

Mart ayında hangi balıklar yenir? Mart ayında hangi balıklar lezzetli olur?

Mart ayında palamut ve uskumru azalmaya hatta soğuk hava depolarında bulunanları satılmaya başlar. Çinekop ve hamsi azalmaya başlar. Mart ayında mezgit ve tekir boldur. İşin uzmanları mart ayında kalkanın bir hayli lezzetli olduğunu belirtiyor. Mart ayının leziz balıklarından biri de levrek olarak gösterilir.

Balığın faydaları nelerdir?

Balık bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur.

İyot yönünden zengin olan balık, beyin gelişimini destekler.

Balık omega 3 kaynağı olduğu için kalp ve damar sağlığı için son derece faydalıdır.

Kemik sağlığı için önemli olan balıklar çocukların gelişimi için önemlidir. Özellikle kılçığıyla birlikte yenilen balıklar kalsiyum açısından zengindir.

Özellikle bazı balık türlerinde bolca bulunan Omega-3 gençlerde diyabet riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Uzmanlar, Alzheimer’a karşı haftada 2 kez balık tüketilmesini tavsiye ediyor.