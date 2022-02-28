Mart ayıyla birlikte pek çok kişi hangi meyvenin hangi sebzenin bol bulunacağını araştırmaya başladı. Peki, mart ayında hangi meyve sebze yenir?

Mart ayı meyve ve sebzeleri! Mart ayında hangi sebze ve meyveler çıkar?

Mart ayında kereviz, pancar, pırasa, karnabahar, ıspanak, enginar, kuşkonmaz, bakla, pazı, havuç ve şalgam çıkar. Yeşillik olarak ise marul, roka, biberiye, nane, maydanoz ve tere bolca bulunur. İlkbaharın ilk ayında tezgahlarda portakal, elma, yerli muz ve limon da bulunur.