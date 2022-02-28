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Yaşam Mart ayı meyve ve sebzeleri! Mart ayında hangi sebze ve meyveler çıkar?
Yaşam

Mart ayı meyve ve sebzeleri! Mart ayında hangi sebze ve meyveler çıkar?

Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için mevsim meyve ve sebzelerinin tüketilmesi gerektiği uzmanlarca ifade ediliyor. Özellikle pandemiyle birlikte hangi mevsimde hangi meyvenin sebzenin tüketilmesi gerektiği daha çok araştırılır oldu. Peki, mart ayında hangi sebze çıkar? Mar ayı meyveleri:

Yeniakit Publisher
2022-02-28 12:43:00 -
Mart ayı meyve ve sebzeleri! Mart ayında hangi sebze ve meyveler çıkar?

Mart ayıyla birlikte pek çok kişi hangi meyvenin hangi sebzenin bol bulunacağını araştırmaya başladı. Peki, mart ayında hangi meyve sebze yenir?

Mart ayı meyve ve sebzeleri! Mart ayında hangi sebze ve meyveler çıkar?

Mart ayında kereviz, pancar, pırasa, karnabahar, ıspanak, enginar, kuşkonmaz, bakla, pazı, havuç ve şalgam çıkar. Yeşillik olarak ise marul, roka, biberiye, nane, maydanoz ve tere bolca bulunur. İlkbaharın ilk ayında tezgahlarda portakal, elma, yerli muz ve limon da bulunur.

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