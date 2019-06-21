ANKARA (AA) - ÖMER HAKAN KİBAR - OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Şahin Aybal, erkek basketbol takımının Süper Lig'e yükselmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

OGM Ormanspor Erkek Basketbol Takımı, tarihinde ilk kez Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek.



Takımın, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmesiyle ilgili AA muhabirine konuşan ve aynı zamanda Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevini de yürüten Aybal, "Orman Genel Müdürlüğümüzün bir kulübü olan OGM Ormanspor, Basketbol 1. Ligi'nde play-off oynayarak Süper Lig'e çıkmaya hak kazandı. Bu bizim için çok anlamlı oldu. Bunu önceden öngörüyor muyduk, evet öngörüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

Mart ayından bu yana yönetimde bulunduklarına dikkati çeken Başkan Aybal, "Takımımızın Süper Lig'e çıkacağına hem biz inanıyorduk hem de oyuncularımız ve teknik heyetimiz inanıyordu. Neticede bunu başardığımız için çok mutluyuz. Mart ayı itibarıyla koyduğumuz hedefe ulaştık." ifadelerini kullandı.









- Transferlerde öncelik mevcut kadroda





OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Aybal, yeni sezon öncesinde yapacakları transferler için önceliklerinin mevcut kadro olduğunu ifade etti.

"Başarı hikayesini ortaya koyan bir ekibimiz var." diyen Aybal, şöyle devam etti:

"Teknik heyetle tekrar görüşeceğiz. Teknik heyetin bize vereceği rapor yönünde mevcut oyuncularla nereye kadar gidebiliriz, bunun üstüne ne kadar koymamız gerektiğini konuşacağız. Takviye etmemiz gerekirse tabii ki takviye edeceğiz. Mevcut kadro korunarak üzerine koyabiliriz. Başantrenörün raporu doğrultusunda hareket edeceğiz. Bizim için önemli, çünkü işi ehline vermeliyiz. Mevcut kadroyla anlaşamama durumunda alternatiflerimiz var. Basketbol son yıllarda önemli gelişmeler kaydetti. Mevcutlarla anlaşabilirsek devam edeceğiz, yoksa diğer alternatiflerle görüşme yoluna gideceğiz. Kafamızda isimler var."

Başkan Şahin Aybal, kulübün arkasında 180 yıllık güzide bir kurumun olduğunu belirterek, "Bu güçlü kurumun gücü, bize daha büyük hedeflere, daha uzak hedeflere ulaşılabileceğini gösteriyor. Şöhretli isimleri bütçemiz dahilinde değerlendireceğiz. Hedefleri kiminle gerçekleştirebileceksek onlarla birlikte olacağız." değerlendirmesini yaptı.





- Hedef play-off oynamak





Şahin Aybal, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonlarında play-off oynamak istediklerini dile getirdi.

180 yıllık bir kurumda çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Aybal, "Hedefimiz play-off içinde kalmak, olmuyorsa ligde devam etmek." dedi.

OGM Ormanspor'un yaklaşık 50 yıllık bir kulüp olduğunu hatırlatan Şahin Aybal, "Ligdeki ilk yılımızda hedefimiz play-off dahilinde kalabilmek. Başarıyı yakalamak önemli olduğu gibi başarının bir de sürdürülebilir olması önemlidir. Biz bunu önemsiyoruz. Yakaladığımız başarıyı sürdürülebilir kılmak istiyoruz. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız." şeklinde konuştu.





- Karşılaşmaların 2 ayrı salonda oynanması gündemde





Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2 tane Ankara takımının olmasının organizasyona renk katacağını ifade eden Aybal, "Bu bize keyif kattı. Ankaralı hemşehrilerimizin tüm maçlarda bizi desteklemelerini bekliyoruz. Bu konuda biz hazırız." diye konuştu.

Mevcut salonlarının Süper Lig'deki bazı maçlarda yetersiz kalacağını düşündüklerini anlatan OGM Ormanspor Kulübü Başkanı Şahin Aybal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim salonumuz bin 200 kişilik. Dolayısıyla 2 bin-2 bin 500 kişilik salon istiyorlar. Federasyonla bir ön görüşme yaptık. Önümüzdeki günlerde tekrar bir görüşme yapacağız. Biz büyük takımlar Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi iki dalda, hem kadın hem de erkek basketbol dalında Süper Lig'de takımı olan 4. takımız. Bu bizim için çok önemli bir değer. Seyirci kapasitesi büyük olan maçları eğer federasyonumuz da uygun görürse Ankara Spor Salonu'nda oynayabiliriz. Diğer karşılaşmaları ise kendi salonumuzda oynamak istiyoruz. Bizim düşüncemiz böyle."