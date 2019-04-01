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Mart ayı ihracat rakamları açıklanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mart ayı ihracat verilerini, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna duyuracak.

01 Nisan 2019 Pazartesi 11:05
Mart ayı ihracat rakamları açıklanıyor

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 bin ihracatçının temsilcisi olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mart ayı ihracat verilerini, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna duyuracak. Toplantı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde yarın saat 10.00’da Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 11:05
  1. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
  2. Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi
  3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  4. TİM Başkanı İsmail Gülle
  5. Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu

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