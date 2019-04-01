Mart ayı ihracat rakamları açıklanıyor Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mart ayı ihracat verilerini, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna duyuracak.

61 ihracatçı birliği, 13 genel sekterliği ve 27 sektörü ile 71 bin ihracatçının temsilcisi olan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Mart ayı ihracat verilerini, Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna duyuracak. Toplantı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımı ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin ev sahipliğinde yarın saat 10.00’da Türkiye İhracatçılar Meclisi Dış Ticaret Kompleksi Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

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