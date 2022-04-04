Mart ayı enflasyonu ile memura ne kadar zam olacak? Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisine enflasyon farkı çıktı mı? Türkiye İstatistik Kurumu mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon mart ayında aylık bazda yüzde 5,46 artış gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 61,14 oldu. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 4,81; yıllık bazda ise yüzde 54,44 artmıştı. Nisan ayı kira artış oranı yüzde 29,88 oldu. Buna göre 2 bin lira kira ödeyen bir vatandaşın kira artışı 597 lira oldu. Peki enflasyon rakamları sonrası temmuzda memura ne kadar zam yapılacak? Memur emeklisi temmuz zammı ne kadar? Memur temmuz 2022 zammı ne kadar?

Memur ve memur emeklisi temmuzda ne kadar zam alacak?

Emekli ve memurun gözü enflasyon rakamlarındaydı. 2022 Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. Buna göre mart ayına yıllık bazda enfalsyon yüzde 61,14 oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranının doğrudan etkileyeceği kesimlerin başında işçi, memur ve emekliler geliyor. İşçi, memur ve emeklilere yapılacak zam oranlarında belirleyici olan 2022'in 6 aylık enflasyon rakamı, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisiyle netleşiyor.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

2022'de ilk 6 aylık sürecinde enflasyon neticesinde memur ve memur emeklisine verilecek zam farkı belli olacak. 4 milyon memur ile 2 milyon memur emeklisinin alacağı zam farkı maaşları yükseltecek.

SGK, Bağkur, memur zammı ne kadar 2022?

Memur maaşı zam farkı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon ile birlikte 6 aylık oran da ortaya çıkacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlarını belirlerken memurlar için de fark anlamına geliyor.

Memur maaşlarına temmuz ayında ise yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı ile ocak - haziran dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşması halinde aradaki fark oranında zam yapılacak. Ancak buna ilaveten bir refah payı ya da ilave zam da söz konusu olabilecek. Böylece yılbaşında 2.5 puanlık ilave zamma benzer bir artış da gündeme gelebilecek. Şubat ayı enflasyon rakamları sonrasında memurlar için enflasyon farkı yüzde 8,94 olmuştu.