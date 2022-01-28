Mars'ta bir yıl geride kaldı!

NASA’nın Mars’a 2021’in şubat ayında gönderdiği Perseverance keşif aracını, görevinin bir yılını neredeyse tamamladı.

Keşif görevindeki araç, gezegenin jeolojisi ve iklimi hakkında bilgiler verirken, daha önce görülmemiş netlikte görüntüleri ve daha önce duyulmamış Mars yüzeyindeki sesleri NASA’ya gönderiyor. Ayrıca Dünya'ya muhtemel bir geri dönüşte incelenmek üzere kaya ve tortu örnekleri toplayarak, çok uzun zaman önceden kalma mikrobiyal yaşamın belirtilerini arıyor.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.