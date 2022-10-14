Mars gezginlerinin hikayesi sinemaya taşınıyor

NASA’nın Perseverance aracı, Mars yüzeyinde uzun bir süredir araştırmalarına devam ediyor. Önümüzdeki dönemde mümkün olduğunca çok kaya örneği toplayacak olan araç, 2028 yılında ise bunları Dünya’ya gönderecek. Son dönemde birçok kez haberlere konu olan Mars gezgini, ilerleyen dönemde popülerliğini artıracak gibi görünüyor.

Efsanevi Mars gezginleri belgesele konu oldu

Amblin Entertainment ve Amazon Studios tarafından çekilecek olan belgesel film, NASA’nın önceki Mars görevi hakkındaki detayları perdeye aktaracak. Good Night Oppy isimli belgesel film, 4 Kasım’da sinemalarda gösterime girerken, 24 Kasım tarihinden itibaren ise Amazon Prime üzerinden izlenebilecek.

Arşiv görüntüleri ve bilgisayar animasyonları ile desteklenecek olan film, 2004 yılında kızıl gezegene inen iki NASA aracı olan Opportunity ve Spirit’in hikayesini anlatıyor. Bu ikilinin hikayesinde asıl dikkat çekici olan ise görev süreleri olmuştu.

NASA, Opportunity ve Spirit için yaklaşık 90 günlük bir görev süresi belirlemişti. Ancak bu iki Mars gezgini tüm beklentileri aşarak sırasıyla 15 yıl ve 6 yıl boyunca görev yapmayı sürdürdüler. Bu efsane ikiliyi konu alan belgeselin fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

Yönetmenliği Ryan White tarafından yapılan Good Night Oppy için şimdiye kadar gelen eleştirilerin çoğu olumlu yönde. Belgeselin ilerleyen dönemde mühendis ve astrofizikçi olmak isteyen çocuklar için oldukça yararlı olduğu belirtiliyor. Ayrıca belgeselde ikonik Wall-E filminden esintiler olduğu ifade ediliyor.

Belgeselde görev boyunca Spirit ve Opportunity’nin Mars yüzeyinde karşılaştığı zorluklar ve gezginlerin tüm bu olumsuz koşulların üzerinden gelmesi aktarılıyor. Opportunity ve Sprit, Mars görevleri sırasında, uzak gezegenin bir zamanlar yaşama potansiyel olarak elverişli ıslak ve sıcak koşullara ev sahipliği yaptığını ortaya koymuştu.

Bu iki Mars gezgini tarafından yapılan keşiflerin günümüzde Perseverance görevine ön ayak oldukları söylenebilir. Spirit ve Opportunity sayesinde araştırmacılar Mars’ta yaşam kalıntıları aramaya devam ediyor.