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Marpuç kırk ağza girip çıkıyor..

Nargilenin bulaşıcı hastalık yaygınlaştırdığı uyarısı yapıldı...

11 Aralık 2018 Salı 17:50
Marpuç kırk ağza girip çıkıyor..

Sigara yasağı halk sağlığı açısından çok önemli bir adım oldu, Ama nargile deyip geçmeyin; aynı tehlike ondan da yayılıyor. Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma ve Tedavi Merkezi (AMATEM) Direktörü Doç. Dr. Nesrin Dilbaz, nargilenin esrar kullanımına yönlendirdiğini söylüyor. Dahası nargile, hem sigara kadar zararlı hem de ağızdan ağıza dolaşan marpucu ile bulaşıcı hastalıkları yaygınlaştırıyor.

Doç. Dilbaz şunları söylüyor: "Bir şeyi cazip hale getirebilmek için görsel, tat ve kokusunun iyi olması lazım. Bu anlamda tütün böyle aromatik hale getiriliyor ve o tütünün içine 'ot' dediğimiz esrarın çok kolaylıkla karıştırılmasını sağlıyor. Yani önce nargile olarak başlıyor, kokulu olduğu için çok hoş hâle getiriyor.”

Pipo ve puro içiminin de zararlı olduğu ortaya konmuştur. Nargile kullanımının sağlık üzerindeki etkileri ise yakın zamana kadar fazla ilgi çekmemiştir.

Doç. Dr. Celal Karlıkaya ise “Nargile dumanında akciğer kanseri, kalp damar tıkanması ve diğer birçok hastalığa yol açan binlerce kimyasal madde var. 1 saat boyunca nargile içen bir kişi, sigara içen kişiye göre 100-200 kat daha fazla dumanı akciğerlerine çekiyor. Su bir miktar nikotini tuttuğundan, kişi yeterli nikotin almak için uzun süre ve çok fazla duman çekmek durumundadır.

Nargile içen kişi, sigara içene göre karbonmonoksit gazını ve kanser yapan kimyasal maddeleri daha fazla miktarda alıyor.
Nargile dumanındaki arsenik, nikel, kobalt, krom ve kurşun miktarı, sigara dumanındaki düzeye göre oldukça yüksek bulunur” demekte.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 17:55
  1. Ankara
  2. nargile
  3. nargilenin zararları

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