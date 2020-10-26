Marmaris'te Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 9 yabancı uyruklu karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 9 kişiyi Sahil Güvenlik botuna alarak, karaya çıkardı.
Marmaris Limanı'na getirilen yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.