Marmaris'te tehlikeli yangın! Çalışmalar sürüyor

Yaz aylarında önünün bir türlü alınamadığı orman yangınları, Türkiye’nin büyük bir sorunu olarak gündemdeki yerini koruyor. Son olarak Marmaris’te çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınabildi.

İhlas Haber Ajansı’nın aktardığına göre Marmaris Karacasöğüt Altınsivri mevkiindeki ormanlık alanda saat 10.00 sularında yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Alevleri gören vatandaşlar ekiplere haber verdi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk etti.

Yangının yaşandığı alana 4 adet helikopter, 16 adet arazöz gönderildi. Ayrıca havadan ve karadan müdahale edilen yangın, bir süre sonra kontrol altına alındı.

Yangın sırasında toplam 1 hektarlık alanın küle döndüğü bildirildi.

Ekiplerin yangının çıktığı alandaki söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.