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Marmaris'te okulların çevresinde denetim yapıldı

Polis ekipleri, okulların çevresinde denetim yaptı. Ekipler, okulların yakınındaki işletmeleri denetledi, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti, üzerlerini aradı.

19 Ekim 2018 Cuma 19:44
Marmaris'te okulların çevresinde denetim yapıldı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Asayiş, Trafik ve Terörle Mücadele ekipleri, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim ve öğretimlerini sürdürmeleri için okul önleri ve çevresinde şok denetimler yaptı.

Bugün öğleden sonra, liselerin önüne gelen polis ekipleri, çevrede dolaşan şüpheli kişilerin üzerleri ve çantalarını aradı, kimlik sorgulaması yaptı. Trafik ekipleri ise okul çevresindeki araçları denetledi.

Okul çevresindeki internet kafeler ve kafeteryalar da denetlendi. Saat 17.00'de sona eren denetimlerde, 9 motosiklet ve 3 otomobil kullanıcısına çeşitli suçlardan ceza kesildi. Öğrenciler, şüphelendikleri kişileri polise ihbar etmeleri konusunda uyarıldı.

Denetimlerde, suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı belirtildi. Bazı veliler uygulamayı memnuniyetle karşılayıp, polislere teşekkür etti.

Emniyet yetkilileri, uygulamanın haftada 2 gün yapılacağını söyledi.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 19:44
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