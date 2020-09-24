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Aktüel Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu
Aktüel

Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu

Yeniakit Publisher
2020-09-24 12:44:53 -
Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 8 işletmenin faaliyetleri durduruldu.

Marmaris Kaymakamlığı koordinasyonunda, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.

İçmeler, Armutalan ve Siteler mahallelerinde 3'ü süresiz, 8 işletme kapatıldı.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçesiyle işlem yapılan 8 işletmeyi mühürledi. İşletmelerden 5'ine, birer gün kapatma cezası verildiği öğrenildi.

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