Marmaris'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 3 işletmenin faaliyetleri durduruldu
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadığı tespit edilen 3 işletmenin faaliyetleri durduruldu.
Marmaris Kaymakamlığı koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Marmaris Belediyesi ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.
Çıldır ve Siteler Mahallesi'nde para cezası verilen 3 işletme, birer gün kapatıldı.
Zabıta ekipleri, polis eşliğinde, "fiziki mesafeye uyulmadığı, ruhsata aykırı faaliyet gösterildiği, salgın yönetimi ve çalışma rehberi kurallarına aykırı davranıldığı" gerekçesiyle işlem yapılan 3 işletmeyi mühürledi.