Marmaris’te İYİ Parti ve CHP’e anlaştı

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti, Marmaris’te anlaştı. İYİ Parti’nin CHP Adayı Mehmet Oktay’ı destekleme kararı aldığı açıklandı.

Millet İttifakı’nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti Muğla’da sadece Muğla Büyükşehir’de ittifak yapmış ve CHP’nin Adayı Dr.Osman Gürün’e destek kararı almışlardı. Buna karşın ilçelerde ise söz konusu partilerin kendi adayı ile seçimlere gireceği duyurulmuştu. Marmaris’te CHP adayının Mehmet Oktay olduğu açıklanırken İYİ Parti’nin tavrı merakla bekleniyordu. Bekleyiş, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Sevin Çağlayan’ın bugün yerel medya organlarıyla paylaştığı haber ve fotoğraflarla son buldu. Buna göre, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz ve bazı yönetim kurulu üyeleri CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’na giderek Marmaris’te de ittifak yapma kararı aldıklarını açıkladı.

CHP İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen’le ittifak görüşmesi yapan Ali Rıza Doğanyılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bu ittifakın detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağız ama detaylardan ziyade ittifak ana konusunda anlaştık. Marmaris’te yaşayan halkımızın her kesimini kucaklayarak, ayrımcılığa ve ayrıştırmaya son vererek el birliği içinde çalışacağız. Önemli olan Marmaris için hizmet etmek. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay’ı İyi Parti İl Başkanlığımızın da onayı ile yönetim kurulu kararı ile destekleme kararı aldık. Diğer Partilerden Belediye Başkan Adayı olan arkadaşlarımıza da başarılar dileriz, ilerleyen günlerde onlara da nezaket ziyaretinde bulunacağız. Cumhur ittifakının baskıcı, ötekileştirici ve tehditkar yüzüyle Marmaris tanışsın istemiyoruz. Bu nedenle Marmaris Halkının huzuru, refahı ve mutluluğu için elimizi taşın altına soktuk. Marmaris için hayırlı ve İYİ olmasını temenni ediyoruz, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçim ofisinde detaylar hakkında ayrıntılı bir açıklama da yapacağız” İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Sevin Çağlayan ‘millet ittifakı ruhu’nu Marmaris’e de taşıdıkları belirttiği her iki partinin ilçe başkanları ile il başkanlıklarına ve teşkilat üyelerine teşekkür ettikten sonra şu sözleri sarf etti: “Marmaris’te artık kurumlar arası barış olsun, işbirliği olsun istiyoruz çünkü biliyoruz ki eğer huzur ve barış yeniden sağlanırsa turizmdeki kazancımız da, refahımız da kendiliğinden artacak. Marmaris’imize yeni yerleşen hemşehrilerimiz belki huzuru ve barışı yeniden sağlamakla neyi anlatmaya çalıştığımızı bilmeyebilirler ancak önümüzdeki günlerde muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüteceği kampanya ile bu konuda yeterli bilgiye sahip olacaklardır. Cumhur ittifakının yerel seçimleri bir ‘beka problemi’ noktasına çekmesini biz de ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ düsturu ile karşıladık ve Cumhuriyet Halk Partisi ile esasta anlaşarak konuyu Marmaris halkının huzurlarına taşıdık. Bundan sonraki süreçte takdir, Marmaris halkının olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Allah bizleri utandırmasın”