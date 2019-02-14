0553 313 94 23

Marmaris’te İYİ Parti ve CHP’e anlaştı

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti, Marmaris’te anlaştı.

14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
Marmaris’te İYİ Parti ve CHP’e anlaştı

Yerel seçimlerde CHP ve İYİ Parti, Marmaris’te anlaştı. İYİ Parti’nin CHP Adayı Mehmet Oktay’ı destekleme kararı aldığı açıklandı.


Millet İttifakı’nın iki ortağı CHP ve İYİ Parti Muğla’da sadece Muğla Büyükşehir’de ittifak yapmış ve CHP’nin Adayı Dr.Osman Gürün’e destek kararı almışlardı. Buna karşın ilçelerde ise söz konusu partilerin kendi adayı ile seçimlere gireceği duyurulmuştu. Marmaris’te CHP adayının Mehmet Oktay olduğu açıklanırken İYİ Parti’nin tavrı merakla bekleniyordu. Bekleyiş, İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Sevin Çağlayan’ın bugün yerel medya organlarıyla paylaştığı haber ve fotoğraflarla son buldu. Buna göre, İyi Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz ve bazı yönetim kurulu üyeleri CHP Marmaris İlçe Başkanlığı’na giderek Marmaris’te de ittifak yapma kararı aldıklarını açıkladı.


CHP İlçe Başkanı Fatma Gebeş Çimen’le ittifak görüşmesi yapan Ali Rıza Doğanyılmaz şu ifadeleri kullandı: “Bu ittifakın detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağız ama detaylardan ziyade ittifak ana konusunda anlaştık. Marmaris’te yaşayan halkımızın her kesimini kucaklayarak, ayrımcılığa ve ayrıştırmaya son vererek el birliği içinde çalışacağız. Önemli olan Marmaris için hizmet etmek. Cumhuriyet Halk Partisi Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay’ı İyi Parti İl Başkanlığımızın da onayı ile yönetim kurulu kararı ile destekleme kararı aldık. Diğer Partilerden Belediye Başkan Adayı olan arkadaşlarımıza da başarılar dileriz, ilerleyen günlerde onlara da nezaket ziyaretinde bulunacağız. Cumhur ittifakının baskıcı, ötekileştirici ve tehditkar yüzüyle Marmaris tanışsın istemiyoruz. Bu nedenle Marmaris Halkının huzuru, refahı ve mutluluğu için elimizi taşın altına soktuk. Marmaris için hayırlı ve İYİ olmasını temenni ediyoruz, önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi seçim ofisinde detaylar hakkında ayrıntılı bir açıklama da yapacağız” İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Sevin Çağlayan ‘millet ittifakı ruhu’nu Marmaris’e de taşıdıkları belirttiği her iki partinin ilçe başkanları ile il başkanlıklarına ve teşkilat üyelerine teşekkür ettikten sonra şu sözleri sarf etti: “Marmaris’te artık kurumlar arası barış olsun, işbirliği olsun istiyoruz çünkü biliyoruz ki eğer huzur ve barış yeniden sağlanırsa turizmdeki kazancımız da, refahımız da kendiliğinden artacak. Marmaris’imize yeni yerleşen hemşehrilerimiz belki huzuru ve barışı yeniden sağlamakla neyi anlatmaya çalıştığımızı bilmeyebilirler ancak önümüzdeki günlerde muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüteceği kampanya ile bu konuda yeterli bilgiye sahip olacaklardır. Cumhur ittifakının yerel seçimleri bir ‘beka problemi’ noktasına çekmesini biz de ‘söz konusu vatansa gerisi teferruattır’ düsturu ile karşıladık ve Cumhuriyet Halk Partisi ile esasta anlaşarak konuyu Marmaris halkının huzurlarına taşıdık. Bundan sonraki süreçte takdir, Marmaris halkının olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Allah bizleri utandırmasın”

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 17:05
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    1. FETÖ firarisi Karabük'te yakalandı
    2. Vestel'den aldığı buzdolabı evi..
    3. Amcasını öldürüp sosyal medyadan..
    4. Oğlunu evlendirmek isterken 50 bin..
    5. Libya'da 2018'de bin 500'den fazla..
    6. Avcı’dan psikiyatri hastalarına destek
    7. Fatih’te kargo şirketinden 1 buçuk..
    8. Yörükler Derneği’nden ’Sevgililer..
    9. Denizli Basket Kocaeli deplasmanı için..
    10. Belediye asfalt çalışmalarını..
    11. MKE Ankaragücü, Manisa'ya galibiyet..
    12. 14 Şubat’ta tanıştılar, 14 Şubat’ta..
    13. Kocaeli'de genç kadını kaçıran..
    14. MHP Uşak İl Başkanlığına Ayhan Kınden..
    15. Kılıçdaroğlu Ankaralılara döner..
    16. Gençlerin mühendislik alanlarına..
    17. CHP’den tekrar aday gösterilmeyen..
    18. Karanfil yorgunluk ve strese birebir!..
    19. Vali Ayhan: "Üretenin Her Zaman..
    20. Pozantı'da TIR ile otomobil çarpıştı:..
    21. Engellilerin 14 Şubat Sevgilileri..
    22. TFF 3. LİG
    23. Emine Erdoğan himayesine aldı! 2023'te..
    24. Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi başladı
    25. Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Kavşağı..
    26. Bağcılar'da görüntüsü dikkat çeken..
    27. 50 yıllık evli çifte Sevgililer Günü..
    28. Aliağa Engelliler Derneği’nde görev..
    29. Kocaeli'deki 13 camiyi soyan hırsız..
    30. Sinop’ta inek kurtarma operasyonu
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti cevabı!
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu'nun arkasında birileri mi var?
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Köye gelen hırsızlar hayatının şokunu yaşadı! Ölü ve yaralılar var
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Türkiye sınır dışı etmişti! Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar
    Seçim öncesi son anket! Yine muhalefete çalıştılar

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Ozan Arif hayatını kaybetti!
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı
    Rusya'dan ABD'ye açık Venezuela uyarısı