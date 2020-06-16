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Aktüel

Marmariste çatı katında çıkan yangında iki ev zarar gördü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında çatı katında bulunan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:52:11 -
Marmariste çatı katında çıkan yangında iki ev zarar gördü

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde çıkan yangında çatı katında bulunan iki ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Armutalan Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında çatı katında bulunan iki ayrı dairede büyük çaplı maddi hasar oluşurken, can kaybı yaşanmaması teselli oldu.


Çatı katında çıkan yangının evin mutfak bölümünden başladığı tahmin edilirken, soruşturma devam ediyor.

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