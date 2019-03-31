Marmaris’te adaylar oylarını kullandı Marmaris’te belediye başkan adayları oylarını kullandı.

Marmaris’te belediye başkan adayları oylarını kullandı. Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Serkan Yazıcı, CHP Marmaris Belediye başkan Adayı Mehmet Oktay ve DSP Belediye başkan Adayı Ali Acar oylarını sabah saatlerinde kayıtlı oldukları sandıklarda kullandı.

Marmaris’te sabah saatlerinde başlayan Mahalli İdareler seçimleri oy kullanma işlemleri devam ediyor. İlçede 212 sandık 68 bin 515 seçmen oy kullanacak.Belediye başkan adayları da sabah saatlerinde oylarını kullandı.Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı ve CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay Ahu Hetman İlkokulu’nda, DSP Marmaris Belediye Başkan Adayı Ali Acar ise Atatürk İlkokulu’nda oyunu kullandı. Başkan adayları açıklamalarında seçimin Marmaris’e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

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