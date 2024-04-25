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Yerel Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı!
Yerel

Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı!

Yeniakit Publisher
2024-04-25 15:43:49 - 2024-04-25 15:43:48
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı!

Muğla’nın Marmaris ilçesinde açık denizde demirleyen ve içerisinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen gezi teknesi battı.

Edinilen bilgiye göre, İçmeler Mahallesi açıklarında demirli bir süredir boş olduğu öğrenilen tekne, bugün öğlen saatlerinde su alarak kendiliğinden batmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Marmaris Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. İçinin boş olduğu ve çevreye mazot, benzin atığı yaymadığı belirlenen tekne için Marmaris Liman Başkanlığı ekipleri sahibine ulaşarak, gerekli bilgiyi verdi. Teknenin sahibinin yarın yarı batık olan tekneyi bulunduğu yerden çıkaracağı öğrenildi.

Günlük tura çıkan "korsan teknesi" konseptli teknenin eski olduğu, geçtiğimiz yıllarda da arıza kayıtlarının bulunduğu öğrenildi. Konuyla ilgili Sahil Güvenlik ve Liman Başkanlığı ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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