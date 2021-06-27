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Gündem Marmaris'te 4 yat yandı
Gündem

Marmaris'te 4 yat yandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tamir ve bakım için çekek yerinde bulunan 4 yat çıkan yangında hasar aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 15:16:00 -
Marmaris'te 4 yat yandı

Bozburun Mahallesi'nde bir çekek yerindeki 35 metrelik bir yatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler yakındaki diğer 3 yata da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin, karadan ve denizden yaptığı müdahaleyle yangın söndürdü.

Yangında 2 yat tamamen, 2 yat ise kısmen yandı.

Jandarma ekipleri yangının çıkış nedenini tespit edebilmek için inceleme yaptı.

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