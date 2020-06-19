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Aktüel

Marmarisliler kısıtlama öncesi denizin keyfini çıkardı

Hafta sonu ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar denize akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:44:43 -
Marmarisliler kısıtlama öncesi denizin keyfini çıkardı

Hafta sonu ülke genelinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Muğla’nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar denize akın etti. Marmaris Belediyesi tarafından sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenen halk plajında havadan ve karadan yapılan denetimlerde vatandaşların kurallara uyarak serinlediği tespit edildi.


Hafta sonu yapılacak Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesi turizm kenti Marmaris’te vatandaşlar sahile akın etti. Denizin keyfini çıkarmak için halk plajına akın eden vatandaşlar renkli görüntüler oluştururken herkesin sosyal mesafe kuralına uygun serinleyip güneşlendiği görüldü.

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